Хорнер: думал, «Мерседес» оставит Расселла защищать Хэмилтона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Нидерландов, а также высказался о выступлении конкурентов из «Мерседеса».

«Гонка получилась крайне тяжёлая, с сейфти-карами. Задача заключалась в том, чтобы принять правильное решение в нужное время. Для нас было крайне важно выбрать правильные шины, и это великолепно сработало в конце. Я думал, что «Мерседес» оставит Расселла защищать Хэмилтона.

У Макса всё было под контролем с самого начала и до момента, когда он увидел клетчатый флаг. Мы находимся в великолепном положении, и нужно очень постараться, чтобы лишиться его сейчас. Наш подход заключается в том, чтобы сосредотачиваться на одной гонке за раз, поэтому мы не позволяем себе загадывать наперёд», – сказал Хорнер в интервью BBC.