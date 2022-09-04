Цунода рассказал, из-за чего остановился на трассе во время ГП Нидерландов
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал эпизод, который произошёл с ним во время Гран-при Нидерландов, когда японский гонщик остановился на трассе.
После пит-стопа Цунода жаловался на плохо закреплённое колесо. Японец вновь заехал на пит-стоп, ему затянули ремни безопасности, однако после этого он всё равно остановился и не смог продолжить гонку, сойдя с дистанции на 48-м круге гонки.
«Мне показалось, что возникла проблема, поэтому я вернулся снова. Мы установили другой комплект шин и после этого пит-стопа увидели проблему в данных, поэтому остановились. Шины в итоге не были проблемой. Ремень безопасности был в порядке. Мы просто затянули его заново», — приводит слова Цуноды Sky Sports.
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