«Беспорядок». Бинотто отреагировал на провальный пит-стоп Сайнса на Гран-при Нидерландов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу проблем, возникших у пилота команды Карлоса Сайнса во время Гран-при Нидерландов. Инцидент произошёл на 15-м круге, когда Сайнс заехал на пит-лейн, чтобы поменять «софт» шины на «медиум».



Быстро выяснилось, что возникла проблема: механикам пришлось ждать, пока из боксов принесут заднее левое колесо. В итоге пит-стоп продлился более 12 секунд, из-за чего Карлос потерял несколько позиций относительно конкурентов.

«Беспорядок. То, что произошло, это беспорядок. Очень, очень позднее решение, механики не были готовы. Мы рассмотрим это после гонки. Мы позвали Карлоса в последнем повороте, уже когда он проезжал бэнкинг. Нам не хватило времени», — приводит слова Бинотто PlanetF1.