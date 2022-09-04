«Беспорядок». Бинотто отреагировал на провальный пит-стоп Сайнса на Гран-при Нидерландов
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу проблем, возникших у пилота команды Карлоса Сайнса во время Гран-при Нидерландов. Инцидент произошёл на 15-м круге, когда Сайнс заехал на пит-лейн, чтобы поменять «софт» шины на «медиум».
Быстро выяснилось, что возникла проблема: механикам пришлось ждать, пока из боксов принесут заднее левое колесо. В итоге пит-стоп продлился более 12 секунд, из-за чего Карлос потерял несколько позиций относительно конкурентов.
«Беспорядок. То, что произошло, это беспорядок. Очень, очень позднее решение, механики не были готовы. Мы рассмотрим это после гонки. Мы позвали Карлоса в последнем повороте, уже когда он проезжал бэнкинг. Нам не хватило времени», — приводит слова Бинотто PlanetF1.
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