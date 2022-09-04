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Сайнс и «Феррари» избежали штрафа за гайковёрт, по которому проехался Перес

Сайнс и «Феррари» избежали штрафа за гайковёрт, по которому проехался Перес
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс и его команда избежали наказания за инцидент, произошедший сегодня, 4 сентября, во время гонки Гран-при Нидерландов, сообщает RacingNews365.

Во время пит-стопа Сайнса один из механиков «Феррари» слишком далеко отложил гайковёрт, из-за чего тот попал под колёса мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл».

После просмотра видео инцидента стюарды решили не предпринимать дальнейших действий. Согласно заявлению, гайковёрт, предназначавшийся для заднего левого колеса, оказался дальше своего обычного положения, однако не вышел за допустимую зону.

Напомним, Сайнс, также угодивший в инцидент с Фернандо Алонсо, стал восьмым по итогам гонки, Перес финишировал пятым. Победителем стал ещё один представитель «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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