Цунода получит штраф в 10 мест на стартовой решётке на Гран-при Италии

Ожидается, что ФИА подтвердит штраф в 10 мест на стартовой решётке для Юки Цуноды на Гран-при Италии на следующей неделе после того, как он получил своё пятое предупреждение за год.
Штраф в 10 мест на стартовой решётке автоматически налагается на любого гонщика, получившего пять предупреждений, по крайней мере четыре из которых должны быть за нарушения правил пилотирования.
Цунода получил своё пятое предупреждение в этом сезоне за то, что участвовал в гонке с ослабленными ремнями безопасности во время сегодняшнего Гран-при Нидерландов. Это произошло после того, как гонщик «Альфа Таури» остановил свой болид, заподозрив, что у него открутилось колесо, после чего его команда велела ему вернуться в пит-лейн. Прибыв на пит-лейн, Цунода сказал своей команде, что ему нужно подтянуть ремни. После этого он вернулся на трассу, однако через некоторое время остановился и сошёл с дистанции. Это вызвало расследование со стороны стюардов.
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