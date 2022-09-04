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Хорнер заявил, что Херту возьмут в «Альфа Таури» только в случае ухода Гасли

Хорнер заявил, что Херту возьмут в «Альфа Таури» только в случае ухода Гасли
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ситуации вокруг американского пилота IndyCar Колтона Херты, который, как стало известно ранее, может присоединиться к «Альфа Таури».

«Это американский парень, выдающийся талант в Соединённых Штатах. Будет крайне интересно посмотреть, как он покажет себя в Формуле-1. Наличие успешного американского гонщика очень интригует.

Пьер [Гасли] проделывает хорошую работу в «Альфа Таури». У нас не возникнет желания замены, если не попадётся интересный вариант. Суперлицензия – вопрос ФИА, но нам нужна ясность, которая, хочется надеяться, наступит рано, а не поздно. Если вариантов не будет, тогда не сработают никакие триггеры», – приводит слова функционера издание Race.

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