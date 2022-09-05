В «Феррари» объяснили, что привело к провалу на пит-стопе Сайнса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, что конкретно привело к провальному первому пит-стопу Карлоса Сайнса во время Гран-при Нидерландов. Инцидент произошёл на 15-м круге, когда Сайнс заехал на пит-лейн, чтобы поменять шины «софт» на «медиум».
«Мы знали, что Льюис Хэмилтон тоже готовится к пит-стопу, чтобы попробовать совершить «андеркат» по отношению к нам. Мы попробовали отреагировать, чтобы остаться впереди — это был самый простой способ, ведь Льюис был очень быстр на первом отрезке. Когда мы увидели бригаду механиков «Мерседеса» на пит-лейне, то позвали нашего пилота. Но он уже находился в последнем повороте, так что было слишком поздно, чтобы механики подготовились, исходя из наших суждений», — приводит слова Бинотто Motorsport.
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