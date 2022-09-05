Макглоклин выиграл предпоследний этап IndyCar, в борьбе за титул — пять гонщиков

Пилот команды «Пенске» Скотт Макглоклин выиграл Гран-при Портленда — 16-й и предпоследний этап серии IndyCar. Для экс-чемпиона австралийских Supercars это уже третья победа в сезоне-2022.



Макглоклин стартовал с поула и лидировал почти всю дистанцию, на последних кругах выдержав прессинг партнёра по команде и лидера чемпионата Уилла Пауэра. На третье место на рестарте после столкновения Ринуса Викея и Джимми Джонсона прорвался Скотт Диксон из «Ганасси». Далее расположились Патрисио О’Уорд и Грэм Рейхол, а топ-6 замкнул Колтон Херта.



Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон после неудачной квалификации и старта с 18-го места прорвался на 11-ю позицию, а Такума Сато и Ромен Грожан расположились на 18-й и 19-й строчках.



Перед финальной гонкой сезона шансы на чемпионство сохраняют пять пилотов. Главными претендентами остаются лидер чемпионата Уилл Пауэр и уступающие ему по 20 очков Джозеф Ньюгарден и Скотт Диксон. Маркус Эрикссон и Скотт Макглоклин отстают от лидера на 40 баллов, и потому их шансы намного ниже.



IndyCar. Гран-при Портленда (топ-10):



1. Скотт Макглоклин («Пенске») — 110 кругов.

2. Уилл Пауэр («Пенске») +1.1792 сек.

3. Скотт Диксон («Ганасси») +1.6006.

4. Патрисио О’Уорд («Макларен») +13,8892.

5. Грэм Рейхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +14,8208.

6. Колтон Херта («Андретти») +16.3039.

7. Александер Росси («Андретти») +17.0044.

8. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +17.6062.

9. Каллум Айлотт («Хункос») +18.0978.

10. Феликс Розенквист («Макларен») +18.6356.



Положение в чемпионате (топ-10):



1. Уилл Пауэр («Пенске») — 523 очка.

2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 503.

3. Скотт Диксон («Ганасси») — 503.

4. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 484.

5. Скотт Макглоклин («Пенске») — 482.

6. Алекс Палоу («Ганасси») — 457.

7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 456.

8. Колтон Херта («Андретти») — 362.

9. Александер Росси («Андретти») — 361.

10. Феликс Розенквист («Макларен») — 360.



Финальный этап серии IndyCar — Гран-при Монтерея — пройдёт 11 сентября.