Макглоклин выиграл предпоследний этап IndyCar, в борьбе за титул — пять гонщиков

Пилот команды «Пенске» Скотт Макглоклин выиграл Гран-при Портленда — 16-й и предпоследний этап серии IndyCar. Для экс-чемпиона австралийских Supercars это уже третья победа в сезоне-2022.
Макглоклин стартовал с поула и лидировал почти всю дистанцию, на последних кругах выдержав прессинг партнёра по команде и лидера чемпионата Уилла Пауэра. На третье место на рестарте после столкновения Ринуса Викея и Джимми Джонсона прорвался Скотт Диксон из «Ганасси». Далее расположились Патрисио О’Уорд и Грэм Рейхол, а топ-6 замкнул Колтон Херта.
Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон после неудачной квалификации и старта с 18-го места прорвался на 11-ю позицию, а Такума Сато и Ромен Грожан расположились на 18-й и 19-й строчках.
Перед финальной гонкой сезона шансы на чемпионство сохраняют пять пилотов. Главными претендентами остаются лидер чемпионата Уилл Пауэр и уступающие ему по 20 очков Джозеф Ньюгарден и Скотт Диксон. Маркус Эрикссон и Скотт Макглоклин отстают от лидера на 40 баллов, и потому их шансы намного ниже.
IndyCar. Гран-при Портленда (топ-10):
1. Скотт Макглоклин («Пенске») — 110 кругов.
2. Уилл Пауэр («Пенске») +1.1792 сек.
3. Скотт Диксон («Ганасси») +1.6006.
4. Патрисио О’Уорд («Макларен») +13,8892.
5. Грэм Рейхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +14,8208.
6. Колтон Херта («Андретти») +16.3039.
7. Александер Росси («Андретти») +17.0044.
8. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +17.6062.
9. Каллум Айлотт («Хункос») +18.0978.
10. Феликс Розенквист («Макларен») +18.6356.
Положение в чемпионате (топ-10):
1. Уилл Пауэр («Пенске») — 523 очка.
2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 503.
3. Скотт Диксон («Ганасси») — 503.
4. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 484.
5. Скотт Макглоклин («Пенске») — 482.
6. Алекс Палоу («Ганасси») — 457.
7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 456.
8. Колтон Херта («Андретти») — 362.
9. Александер Росси («Андретти») — 361.
10. Феликс Розенквист («Макларен») — 360.
Финальный этап серии IndyCar — Гран-при Монтерея — пройдёт 11 сентября.
- 5 сентября 2022
-
01:03
-
00:50
-
00:43
-
00:39
- 4 сентября 2022
-
23:40
-
23:02
-
22:47
-
22:45
-
21:56
-
21:45
-
21:24
-
21:22
-
20:27
-
20:00
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
17:42
-
16:39
-
15:54
-
15:52
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:43
-
13:37
-
12:55