Алонсо прокомментировал прорыв с 13-го места на шестое

Пилот «Альпин» испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся вчера, 4 сентября, в Зандворте.

«Это была хорошая гонка, мы финишировали шестыми и набрали очки. Очевидно, мы потеряли несколько позиций на старте, но немного отыгрались и очень рано заехали на пит-стоп, чтобы перейти на «хард». Скорость была хорошей, и мы продолжили продвигаться вперёд.

Момент перехода на «софт» я посчитал единственным, когда можно было расслабиться, казалось, что всё под контролем, но сейфти-кар всё изменил. Нам пришлось бороться до последнего круга с теми, кто был на более свежих шинах, и это было похоже на квалификацию. И снова хороший результат для команды», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».