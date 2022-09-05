Алонсо прокомментировал прорыв с 13-го места на шестое

Пилот «Альпин» испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся вчера, 4 сентября, в Зандворте.
«Это была хорошая гонка, мы финишировали шестыми и набрали очки. Очевидно, мы потеряли несколько позиций на старте, но немного отыгрались и очень рано заехали на пит-стоп, чтобы перейти на «хард». Скорость была хорошей, и мы продолжили продвигаться вперёд.
Момент перехода на «софт» я посчитал единственным, когда можно было расслабиться, казалось, что всё под контролем, но сейфти-кар всё изменил. Нам пришлось бороться до последнего круга с теми, кто был на более свежих шинах, и это было похоже на квалификацию. И снова хороший результат для команды», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
- 5 сентября 2022
-
01:03
-
00:50
-
00:43
-
00:39
- 4 сентября 2022
-
23:40
-
23:02
-
22:47
-
22:45
-
21:56
-
21:45
-
21:24
-
21:22
-
20:27
-
20:00
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
17:42
-
16:39
-
15:54
-
15:52
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:43
-
13:37
-
12:55