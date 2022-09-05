Мик Шумахер назвал причину, из-за которой не смог побороться за очки на ГП Нидерландов

Пилот «Хааса» немец Мик Шумахер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся вчера, 4 сентября, в Зандворте.
«Пит-стопы были не лучшие. Насколько я понимаю, у нас возникла проблема с тем, что передний домкрат не опускался, и это выбило нас из борьбы за очки в нынешнем уикенде. Но, несмотря на всё, было здорово оказаться здесь, я получил удовольствие, хоть и был на другом конце поля. Сражаться с Себастьяном [Феттелем] всегда интересно. Подобные вещи случаются, и сейчас мы настраиваемся на очки в следующих гонках», – приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
Напомним, победителем гонки Гран-при Нидерландов стал действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Победа стала для него 10-й в сезоне.
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