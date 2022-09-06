Крак высказался о штрафе Феттеля на Гран-при Нидерландов из-за момента с Хэмилтоном

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о пятисекундном штрафе, который получил пилот его команды Себастьян Феттель за игнорирование синих флагов, когда его обгонял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на Гран-при Нидерландов.



«Всегда непросто, когда выезжаешь из боксов на свежих шинах, а тебя обгоняют на старых. На самом деле в этот момент он не был медленнее, но если посмотреть на этот эпизод, то будет видно, что он немного задержался перед Льюисом. В таких случаях невозможно оставаться на один круг впереди. Но такое случается.



Мы знали, что окажемся в такой ситуации, и должны были остановить его. Себастьяна поставили в известность, но он сам сказал нам, что у него есть темп, чтобы уехать. Было ли разочарование со стороны Феттеля из-за медленного пит-стопа? Точно», — приводит слова Крака GPFans.

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