Йос Ферстаппен: по-видимому, «Мерседес» не извлёк уроки из прошлогодней гонки в Абу-Даби

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен высказался о выступлении сына на Гран-при Нидерландов, поддев при этом «Мерседес».



«Всё было очень захватывающе, и «Ред Булл» опять был на вершине. Макс попробовал все шины и дал понять, какая резина подходит лучше всего. «Мерседес» тоже смотрелся здорово, у них определённо были шансы на победу. Но, к счастью, всё сложилось в нашу пользу. Можно было бы подумать, что «Мерседес» извлёк уроки из прошлогодней гонки в Абу-Даби, но, по-видимому, это не так», — приводит слова Йоса De Telegraaf.



Напомним, Макс стал победителем Гран-при Нидерландов. Второй результат показал Джордж Расселл («Мерседес»), топ-3 замкнул Шарль Леклер (Феррари»). Льюис Хэмилтон («Мерседес») был четвёртым.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: