Представлен предварительный календарь Формулы-1 сезона-2023

Появилась информация о календаре Формулы-1 на следующий сезон. Предполагается, что чемпионат начнётся 5 марта этапом в Бахрейне, а завершится 26 ноября этапом в ОАЭ. Об этом информирует F1-insider.
Пока это лишь предварительный календарь. Окончательное решение по его принятию будет вынесено Всемирным советом Международной автомобильной федерации (ФИА). Отметим, что в календаре присутствует Гран-при Китая. Однако его статус пока не до конца определён. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Формула-1. Сезон-2023. Предварительный календарь:
5 марта: Гран-при Бахрейна
19 марта: Гран-при Саудовской Аравии
2 апреля: Гран-при Австралии
16 апреля: Гран-при Китая
30 апреля: Гран-при Азербайджана
07 мая: Гран-при Майами
21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
28 мая: Гран-при Монако
04 июня: Гран-при Испании
18 июня: Гран-при Канады
2 июля: Гран-при Австрии
09 июля: Гран-при Великобритании
23 июля: Гран-при Бельгии
30 июля: Гран-при Венгрии
27 августа: Гран-при Нидерландов
3 сентября: Гран-при Италии
17 сентября: Гран-при Сингапура
24 сентября: Гран-при Японии
08 октября: Гран-при Катара
22 октября: Гран-при США
29 октября: Гран-при Мексики
5 ноября: Гран-при Бразилии
18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса
26 ноября: Гран-при Абу-Даби.
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