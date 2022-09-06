Риккардо: не хочу быть слишком гордым и говорить, что я слишком хорош для роли резервиста

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу своего будущего в Формуле-1.
«Я думаю, что во всём есть свои плюсы и минусы. Есть плюсы и в том, чтобы немного отдохнуть. Последние 18 месяцев, которые я провёл, были для меня очень непростыми, так что, возможно, некоторое время на отдых пошло бы на пользу.
Но и оставаться активным тоже хорошо. Вот почему я хочу услышать все предложения. Даже если это будет резерв — я не хочу быть слишком гордым и говорить, что я слишком хорош для этого. Я просто хочу услышать всё и понять, что имеет смысл. Это может быть что-то, что поможет мне в будущем, а следующий год может стать одним из тех лет, когда мне понадобится немного терпения.
С 2017 года каждые два года я был в разных командах. Мне бы не хотелось легкомысленно подписывать новый контракт только ради того, чтобы оказаться на стартовой решётке в следующем сезоне. Мне интересны разные проекты, и я с уважением отнесусь ко всем предложениям.
Но меня интересует только Формула-1. Если это означает, что меня не будет на стартовой решетке в следующем году, я, конечно, постараюсь найти способ оказаться на ней в 2024 году», — приводит слова Риккардо Sky Sports.
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