Хаккинен: Бинотто знает, что «Феррари» нужно совершенствоваться

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мыслями о состоявшемся недавно Гран-при Нидерландов.
«Всё выглядело как лёгкая победа для Макса, но на самом деле там было много тактической борьбы — спасибо двум машинам безопасности. Решение перевести его на шины «софт» во время второй машины безопасности было смелым, ведь уступать позицию «Мерседесу» на трассе желания не было. Однако в «Ред Булл» были уверены в своих стратегических решениях, они знали, что у Макса есть скорость и он может вернуть лидерство. Сейчас я вижу, что и Макс, и «Ред Булл» близки к титулам.
Что касается «Феррари», то знаю, Маттиа Бинотто признал, что всё это было беспорядком. Однако это не первая операционная проблема для команды, и Маттиа знает, что им нужно совершенствоваться во многих областях, если они действительно хотят бороться за титул в 2023 или 2024 году», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
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