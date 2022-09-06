Дэвид Култхард объяснил, почему Ферстаппен является одним из величайших гонщиков в истории
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что действующий лидер чемпионата и победитель сезона-2021 голландец Макс Ферстаппен уже зарекомендовал себя в качестве исторического гонщика.
«Если вы вспомните, как он завоевал титул, то поймёте, что он – феномен, выдающийся гонщик, легенда. Он пришёл в спорт как Сенна, Шумахер и Хэмилтон, пришёл готовым побеждать. Он не был новичком, который учится. Знаю, я говорю это, потому что ему всего 24 года, но он исключительный гонщик.
Я никогда не был таким, но я способен оценить тяжёлую работу и успех. Макс стал тем, кто смог поставить на ноги целую страну. И сколько бы титулов он ни выиграл, он уже один из величайших», – сказал Култхард в интервью Viaplay.
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