Шварцман и Джовинацци тестируют прошлогоднюю «Феррари» во Фьорано

«Феррари» организовала тестовый день для резервного пилота команды Антонио Джовинацци и тест-пилота Роберта Шварцмана на трассе «Фьорано» в Маранелло (Италия), сообщает издание Motorsport Italia.

В качестве тренировочного болида пилотам был предоставлен SF21, использовавшийся командой в минувшем сезоне. Джовинацци вышел на трассу утром и завершил тесты к обеду, отправившись на симулятор, после чего за руль машины сел Шварцман.

Напомним, ожидается, что Джовинацци выступит во вторых свободных практиках Гран-при Японии и США за команду «Хаас». Шварцман также проведёт 90-минутные практики за «Феррари».

Ранее боевые пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс представили эксклюзивную форму для предстоящего Гран-при Италии.