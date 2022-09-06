Шварцман и Джовинацци тестируют прошлогоднюю «Феррари» во Фьорано
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«Феррари» организовала тестовый день для резервного пилота команды Антонио Джовинацци и тест-пилота Роберта Шварцмана на трассе «Фьорано» в Маранелло (Италия), сообщает издание Motorsport Italia.
В качестве тренировочного болида пилотам был предоставлен SF21, использовавшийся командой в минувшем сезоне. Джовинацци вышел на трассу утром и завершил тесты к обеду, отправившись на симулятор, после чего за руль машины сел Шварцман.
Напомним, ожидается, что Джовинацци выступит во вторых свободных практиках Гран-при Японии и США за команду «Хаас». Шварцман также проведёт 90-минутные практики за «Феррари».
Ранее боевые пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс представили эксклюзивную форму для предстоящего Гран-при Италии.
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