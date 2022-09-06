«Феррари» рассказала о тестах Шварцмана и Джовинацци во Фьорано

Команда «Феррари» рассказала о тестовом дне резервного пилота команды Антонио Джовинацци и тест-пилота Роберта Шварцмана, который состоялся сегодня, 6 сентября, на трассе «Фьорано» в Маранелло (Италия).

«Сегодня Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман разделили обязанности пилота за рулём одного из болидов последних лет – SF21.

Джовинацци завершил свою программу до обеда, после чего вернулся на симулятор, чтобы продолжить подготовку к первой свободной практике Гран-при Италии, в рамках которой он сядет в «Хаас» VF22 и впервые – в болид Формулы-1 нового поколения.

Во второй половине дня настал черёд тест-пилота Роберта Шварцмана, уже управлявшего машиной в середине июля в Муджелло. Для Роберта тестирование также стало подготовкой к двум свободным практикам», – сообщается в релизе.