Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: из-за прецедента с Пиастри «Мерседес» ужесточит контракты с юниорами

Вольф: из-за прецедента с Пиастри «Мерседес» ужесточит контракты с юниорами
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пересмотрит отношение к контрактам с юниорами после скандала между «Альпин» и австралийцем Оскаром Пиастри.

«Я настаиваю, все мы инвестируем большие деньги в наши юниорские программы. И мы вкладываем человеческие ресурсы, которые отправляются в картинг и юниорские Формулы. В каких-то случаях это требует меньше денег, в каких-то – больше. Мы долгое время финансировали Джорджа Расселла и Эстебана Окона.

Был создан прецедент, показывающий, что если вы умны, то способны маневрировать, а это нехорошо для индустрии. Поэтому мы будем привлекать ещё больше юристов для заключения более жёстких контрактов. Хотя я верю в добросовестность наших гонщиков», – приводит слова Вольфа издание The Race.

Новость по теме
Вольф намекнул на возможный сговор между «Ред Булл» и Цунодой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022