Вольф: из-за прецедента с Пиастри «Мерседес» ужесточит контракты с юниорами
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пересмотрит отношение к контрактам с юниорами после скандала между «Альпин» и австралийцем Оскаром Пиастри.
«Я настаиваю, все мы инвестируем большие деньги в наши юниорские программы. И мы вкладываем человеческие ресурсы, которые отправляются в картинг и юниорские Формулы. В каких-то случаях это требует меньше денег, в каких-то – больше. Мы долгое время финансировали Джорджа Расселла и Эстебана Окона.
Был создан прецедент, показывающий, что если вы умны, то способны маневрировать, а это нехорошо для индустрии. Поэтому мы будем привлекать ещё больше юристов для заключения более жёстких контрактов. Хотя я верю в добросовестность наших гонщиков», – приводит слова Вольфа издание The Race.
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