Хаккинен высказал мнение о стратегии «Мерседеса» с шинами на Гран-при Нидерландов

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о стратегии «Мерседеса» на Гран-при Нидерландов.
«Было много разговоров о решении «Мерседеса» перевести Джорджа на шины «софт» и оставить Льюиса на «медиуме», но на самом деле у них просто не было выбора. Если бы они оставили старые шины на обеих машинах, Макс обогнал бы их обоих, а Шарль, возможно, занял бы второе место. Привлечение же их обоих в любом случае вернуло бы позицию Максу, поэтому принятая стратегия была единственным способом в этой ситуации. Приятно видеть, что они стали более конкурентоспособными, и приятно видеть положительные комментарии Джорджа и Льюиса после гонки», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
Напомним, Хэмилтон за 11 кругов до финиша Гран-при Нидерландов был лидером. Во время сейфти-кара, который появился на 56-м круге, все преследователи британского гонщика сменили шины. Немецкая команда решила не отправлять Хэмилтона на пит-стоп, но после рестарта Льюис потерял три позиции и финишировал четвёртым.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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