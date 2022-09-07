Росберг оценил шансы «Мерседеса» выиграть по крайней мере одну гонку до конца сезона Ф-1

Чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг высказал мнение, что «Мерседес» способен выиграть по крайней мере одну гонку в нынешнем сезоне Формулы-1.
«В календаре ещё остаются несколько трасс, которые подходят для «Мерседеса». Это трассы с высокой прижимной силой, где прямые не такие длинные. Я определённо думаю, что «Мерседес» всё ещё может выиграть гонку, и особенно Льюис, ведь он хочет сохранить свой рекорд и выиграть хотя бы одну гонку. За этим будет интересно следить. Они были очень близки в этот уикенд в Зандворте, так что шанс есть, всё возможно. Они становятся всё быстрее и быстрее, так что нас ждёт увлекательная борьба», — приводит слова Росберга Motorsport Week со ссылкой на его эфир на Sky F1 Show Any Driven Monday.
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