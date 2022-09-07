В «Альфа Ромео» объяснили провал в последних Гран-при

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался по поводу проблем команды на последних Гран-при. Напомним, последний раз команда набирала очки на Гран-при Канады в июне.

Он считает, что из-за трудностей с тем, чтобы температура шин «Пирелли» попала в рабочее окно, болид «Альфа Ромео» выглядел в Зандворте хуже своего потенциала.

«На такой трассе, как эта, мы ожидали хорошей борьбы в середине пелотона. Но мы много боролись сами с собой в начале уикенда, просто пытаясь найти характеристики шин.

В плане гоночного темпа мы были хороши и могли бороться. Но, очевидно, если мы не можем хорошо квалифицироваться, это немного всё усложняет.



Мы начали вносить довольно много изменений по ходу уикенда и к концу практики, а также в квалификации начали ехать немного лучше, но было уже слишком поздно», — приводит слова Пухолара The Race.

«Другие команды, похоже, быстрее производят новые детали, предлагая новые обновления каждый уикенд», — сказал пилот команды Гуаньюй Чжоу.