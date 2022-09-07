Херта: IndyCar заслуживает большего, чем быть между Ф-3 и Ф-2 по числу начисляемых очков

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта признался, что интерес со стороны команды Формулы-1 «Альфа Таури» стал для него сюрпризом.
«Когда я узнал об их интересе, это было немного неожиданно, потому что я не думал, что нахожусь в поле зрения кого-то ещё. Казалось, что все в «Макларене» были очень довольны тем, как прошли наши тесты, и тем, насколько я был физически и морально подготовлен. Так что да, я был немного удивлён, услышав об интересе от «Альфа Таури».
ФИА хочет защитить соревнования в своей гоночной лестнице, в организации хотят, чтобы гонщики проходили через их систему. Но я считаю, что IndyCar заслуживает немного большего признания, чем нахождение между Формулой-3 и Формулой-2 по числу начисляемых очков», — приводит слова Херты Motorsport.
У Херты на данный момент недостаточно очков в лицензии, чтобы выступать в Формуле-1, но не исключён вариант, что ФИА предоставит пилоту суперлицензию.
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