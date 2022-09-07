Себастьян Феттель высказался о прощальном выступлении в Монце

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о предстоящем выступлении на Гран-при Италии в Монце. В 2008 году Себастьян одержал на этой трассе первую победу в Формуле-1. По окончании нынешнего сезона Феттель завершит карьеру.



«Какие только эмоции я не испытываю, понимая, что в последний раз приеду в Монцу – на трассу, где одержал самую первую победу в Формуле–1. Мне всегда нравилось уникальное ощущение, которое испытываешь, гоняясь здесь. Нравились вызов, который эта трасса перед тобой ставит, и энергия здешних болельщиков. На этот раз я буду чувствовать каждое мгновение всего этого. Надеюсь, мы увидим больше действий на обычно сложной для обгонов трассе», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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