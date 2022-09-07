Многосерийный фильм «Шинная борьба» о сезоне RDS GP стартовал на Rutube

На Rutube вышла первая серия фильма «Шинная борьба», который посвящён 12-му дрифт-сезону Гран-при RDS GP.

Документальный фильм «Шинная борьба» – это хроники соревнований 12-го сезона RDS GP, ставшего одним из самых мощных и сильных в мировом дрифте. Зрителю открывается вся «внутренняя кухня» чемпионата, сложности на заездах, драматизм переживаний участников и выступления лучших дрифт-гонщиков планеты.

Видео можно посмотреть на Rutube-канале «Российская Дрифт Серия RDS».

RDS GP – главный чемпионат страны по дрифту и одна из самых престижных дрифт-серий в мире. Соревнования начались в 2010 году и проходят ежегодно. За это время в RDS выступали спортсмены мирового масштаба из Японии, США, Европы и Китая. Соревнования 12-го сезона прошли на гоночных трассах по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске и Сочи. Финал и развязка борьбы за главный чемпионский титул состоялись на «Сочи Автодроме».