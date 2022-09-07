Даниэль Риккардо может получить роль резервиста в «Мерседесе»

Австралийский гонщик команды «Макларен» Даниэль Риккардо может получить роль резервного пилота в «Мерседесе». Об этом рассказал авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд. По окончании нынешнего сезона Риккардо покинет «Макларен». .
«Риккардо — хороший пример гонщика, который обладает суперспособностями, но просто не вписывается в команду. Никто не может понять почему, и уверенность австралийца была подорвана случившимся. Это не означает, что Даниэль не может приносить пользу и теперь с ним всё. Это лишь означает, что ему нужно перестроиться, переосмыслить свои приоритеты и найти способ вернуться.
По последним данным, Даниэль может взять годичный перерыв в 2023 году, если ему не предложат место. Затем как опытный гонщик он мог бы вернуться в спорт в качестве резервиста в 2024 году, что помогло бы ему восстановить уверенность. Я слышал, что он говорил с «Мерседесом» о такой роли. Она дала бы ему шанс участвовать в гонках в будущем, если Льюис Хэмилтон решит, что с него хватит. Рано или поздно это должно произойти. У команды есть 16-летний юноша по имени Андреа Кими Антонелли, который на данный момент поражает всех в Формуле-4. От Формулы-1 его отделяет по меньшей мере три-четыре года, так что, скорее всего, между уходом Хэмилтона и приходом Антонелли будет разрыв», — написал Сейвуд в своём блоге.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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