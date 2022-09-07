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Зафнауэр рассказал, сколько пилотов сейчас рассматривает «Альпин» на место в команде

Зафнауэр рассказал, сколько пилотов сейчас рассматривает «Альпин» на место в команде
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что на место в команде претендуют 14 гонщиков. По его словам, этот список нужно будет сократить до трёх-четырёх, а затем понять, кто подходит лучше всего.

«Мы хотим изучить все возможные варианты. У нас длинный список. Я уже упоминал о 14 гонщиках, и это действительно так. Теперь мы должны сократить этот список до трёх или четырёх фамилий, а затем понять, кто же подходит лучше всего.

После потери Пиастри нам нужно оглянуться назад, посмотреть на эту ситуацию и извлечь из неё уроки. Это мы и планируем сделать», — приводит слова Зафнауэра Sky Sports.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 «Альпин» покинет Фернандо Алонсо.

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