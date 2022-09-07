«Феррари» показала специальную ливрею на Гран-при Италии Формулы-1

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала новую специальную ливрею своего болида к Гран-при в Монце, который состоится в ближайшие выходные.

Ливрея F1-75 будет иметь несколько оттенков жёлтого цвета с чёрными вставками. Изменения, запланированные только на эту гонку, будут заметны на переднем крыле, вокруг гало, на кожухе двигателя и заднем крыле, причём на последнем будет изображён логотип.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и находится впереди уже на 24 очка.

Ранее «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.