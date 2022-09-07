«Ауди» заинтересована в Мике Шумахере

Компания «Ауди» заинтересована в немецком гонщике «Хааса» Мике Шумахере, сообщает F-1 Insider. По информации источника, в «Ауди» были готовы включить Мика Шумахера в свою будущую команду уже в следующем сезоне, однако, как утверждает источник, у «Заубера» есть действующие контракты на следующий сезон с Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу (в настоящий момент контракт с китайским гонщиком не подтверждён — Прим. «Чемпионата»).



В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).



Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022 Шумахер покинет академию «Феррари». В «Хаасе» же заморозили переговоры с немцем, поскольку руководство команды в лице Гюнтера Штайнера не уверено в желании продолжать сотрудничество.

Напомним, ожидается, что «Ауди» станет основным владельцем команды Формулы-1 «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео». «Ауди» должна получить в команде долю в 75% акций. Тем не менее официально это пока не подтверждали.