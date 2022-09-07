Хэмилтон подтвердил, что опоздал с переключением режима мотора на рестарте в Зандворте

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что не успел выставить силовую установку в гоночный режим перед рестартом Гран-при Нидерландов.



«Я действительно поздно перевёл мотор в гоночный режим, но я уже был в гоночном режиме на прямой. Просто «Ред Булл» очень быстры на прямых.



Почему я не перешёл на «софт», как Расселл? Этого я не знаю. В начале дня мы говорили о том, чтобы рискнуть и пойти на одну остановку, но мы не обсуждали, что делать, если машина безопасности появится за 20 кругов до финиша. Я просто следовал указаниям. Честно говоря, я не думал, что кто-то будет останавливаться», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Напомним, Льюис закончил гонку на четвёртой позиции.