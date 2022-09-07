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Хэмилтон чуть не получил прокол на первом круге Гран-при Нидерландов

Хэмилтон чуть не получил прокол на первом круге Гран-при Нидерландов
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о том, что Льюис Хэмилтон порезал шину во время контакта с Карлосом Сайнсом на первом круге Гран-при Нидерландов.

«Вы могли слышать, как Льюис вышел на связь с командой по радио и попросил нас проверить машину. Всё, что мы могли сделать — проверить давление в шинах. Мы увидели, что шина удерживает воздух, так что прокола не было, после чего мы проверили аэродинамические датчики, чтобы посмотреть, не получила ли машина повреждений.

Повреждение оказалось незначительным с точки зрения потери производительности, однако на машине Льюиса пострадала торцевая пластина, что стоило бы нам баланса и потери прижимной силы.

Однако у нас ещё и был порез на шине, о котором мы не знали, пока не сняли эту резину в конце отрезка. К счастью, это не привело к проколу, однако это вполне могло привести к серьёзным проблемам уже на первом круге», — приводит слова Шовлина GPFans.

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