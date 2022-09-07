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Ди Реста: не думаю, что многие гонщики смогут поладить с Оконом

Ди Реста: не думаю, что многие гонщики смогут поладить с Оконом
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Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста высказался о пилоте «Альпин» Эстебане Оконе.

«По правде говоря, я не думаю, что многие пилоты могли бы поладить с Эстебаном Оконом в качестве напарника по команде. Мы неоднократно слышали некоторые высказывания Фернандо Алонсо по радио. Да, на трассе они стараются работать как одна команда, но что происходит за её пределами? Поладить с Оконом очень непросто. У Серхио Переса тоже были проблемы с этим», — приводит слова Пола ди Ресты GPBlog.

Напомним, по окончании сезона «Альпин» покинет Фернандо Алонсо. В качестве основного кандидата на место Алонсо называют француза Пьера Гасли, однако его потенциальный переход в команду будет зависеть от «Альфа Таури» и получения суперлицензии американцем Колтоном Хертой.

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