Эстебан Окон посетил базу «Лацио». Фото

Французский гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон посетил базу футбольного клуба «Лацио» в Риме. Фотографии из базы «Лацио» Окон опубликовал в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Окон в настоящий момент находится в Италии, где готовится к Гран-при этой страны, который состоится в эти выходные — с 9 по 11 сентября.



После 15 этапов сезона-2022 Формулы-1 Эстебан Окон занимает восьмую позицию в личном зачёте чемпионата мира, имея в своём активе 66 очков. Лучшим результатом Окона в сезоне стало пятое место на Гран-при Австрии. Лидирует в личном зачёте Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набравший 310 очков.



«Лацио» в последнем матче Серии А уступил на домашнем стадионе «Наполи» со счётом 1:2. Римский коллектив с восемью очками идёт на седьмой позиции в итальянском первенстве.