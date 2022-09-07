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Норрис не верит, что «Макларен» сможет повторить прошлогодний успех в Монце

Норрис не верит, что «Макларен» сможет повторить прошлогодний успех в Монце
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис не верит, что британской команде удастся повторить на Гран-при Италии успех 2021 года. Напомним, в прошлом году «Макларен» завоевал дубль в Монце, который так и остался единственным у всех команд за сезон.

«Жаль, но мало что говорит, что нам удастся повторить прошлогодний успех. Конечно, я хотел бы верить в это, я буду делать всё, но, думаю, нас ждёт трудный Гран-при. Я считаю, что мы дошли до того момента, когда мы полноценно понимаем сильные и слабые стороны нашей машины. Сейчас нам нужно разработать хороший план действий для борьбы с этими проблемами. Это потребует какого-то времени, но мы хотя бы осознаём, с чем именно имеем дело.

Весь вопрос в том, сможем ли мы понять, в чём именно проблема, а затем внедрить решение в ДНК машины? В этом заключается наша следующая задача. И мы знаем, что это потребует времени, однако продолжим стараться», — приводит слова Ландо Норриса Autosport.

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