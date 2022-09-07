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Коронел — механикам «Феррари»: мы тут выступаем в Формуле-1, а не помешиваем спагетти!

Коронел — механикам «Феррари»: мы тут выступаем в Формуле-1, а не помешиваем спагетти!
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Голландский гонщик, эксперт Тим Коронел раскритиковал «Феррари» за выступление на Гран-при Нидерландов.

«Все ли в команде говорят по-итальянски? Ощущение, будто они говорят там на разных языках. Мы все знаем, что нужно четыре шины для пит-стопа, верно? Задней шины не было. Возможно, у них возникли проблемы, но даже если сигнал о пит-стопе поступает в последнюю минуту, механики должны быть готовы. Вы всё равно должны успеть! А после этого был этот небезопасный выпуск на трассу. Мы тут выступаем в Формуле-1, а не помешиваем спагетти! Ну же!» — приводит слова Тима Коронела Motorsport.

Напомним, по итогам гонки Карлос Сайнс финишировал пятым, но из-за штрафа за небезопасный выезд с пит-стопа откатился на восьмую позицию. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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