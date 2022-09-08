Палмер рассказал, как «Мерседес» мог выиграть Гран-при Нидерландов

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер, рассказал, как «Мерседес» мог победить в гонке Гран-при Нидерландов.
«Это была очень рискованная игра, но я могу понять, почему «Мерседес» пожелал сохранить позиции на трассе. Зандворт — не самая лёгкая трасса для обгона, они лидировали в гонке, хотели победить, в этом сезоне гонок осталось не так много, а у «Мерседеса» был отличный гоночный темп.
Даже с буфером в лице Расселла это, скорее всего, не сработало бы, но после того, как Расселл был исключён из уравнения пит-стопом, Хэмилтон стал мишенью для Ферстаппена и, разумеется, был недоволен этим. В итоге стратегический просчёт стоил Хэмилтону позиции, но позволил Расселлу финишировать вторым.
Если бы Хэмилтон заехал в боксы, то они бы финишировали вторым и третьим. Это был лучший результат, чем тот, которого они добились, но они бы отстали от Ферстаппена.
Если посмотреть онборд с машины Ферстаппена, то, когда все заехали на пит-лейн за машиной безопасности, Макс был позади Расселла. Единственное, что мог сделать «Мерседес» — попросить Расселла чуть сбавить темп, отодвинуться ближе к Максу и подзадержать его. Тогда был шанс, что после пит-стопа Хэмилтон вышел бы на трассу впереди Ферстаппена и был бы фаворитом в борьбе за победу», — приводит слова Палмера PlanetF1.
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