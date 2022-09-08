Хаккинен: у «Макларена» будет очень грозный состав в новом сезоне

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен оценил переход Оскара Пиастри в «Макларен». Австралийский пилот в 2023 году заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо, который покидает команду по окончании сезона-2022.



«В следующем сезоне у «Макларена» будет очень грозный состав пилотов. Все прекрасно знают, что Ландо Норрис — очень быстрый пилот, а Оскар Пиастри — талантливый гонщик, у которого яркое будущее. С ними можно рассчитывать на хорошие результаты.



Оскар уже выигрывал титулы в Формуле-3, Формуле-2. Идеальный результат. Думаю, что боссы «Макларена» Зак Браун и Андреас Зайдль были абсолютно правы, отправившись за Пиастри. Команде необходимо, чтобы оба её гонщика демонстрировали свой максимум на каждом этапе Гран-при», — приводит слова Хаккинена GP Today.