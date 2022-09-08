В «Мерседесе» надеются, что трасса в Монце окажется для W13 не такой сложной, как в Спа

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, сравнив трассу в Монце с трассой в Спа.

«В принципе аэродинамика машины будет очень похожа. Мы можем использовать крылья меньшего размера, но если мы поступим таким образом, у нас будет немного меньше прижимной силы. Пока мы исходим из того, что некоторые специфические проблемы, с которыми мы столкнулись в Спа, не повлияют на нас здесь.

Мы думаем, что сможем получить лучшее рабочее окно, однако «Ред Булл» будет выглядеть очень хорошо, мы в этом не сомневаемся. Они быстры как на прямых, так и в поворотах, поэтому сейчас трудно сказать, где именно мы будем находиться по темпу», — приводит слова Шовлина Racingnews365.