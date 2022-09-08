В «Мерседесе» надеются, что трасса в Монце окажется для W13 не такой сложной, как в Спа
Поделиться
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, сравнив трассу в Монце с трассой в Спа.
«В принципе аэродинамика машины будет очень похожа. Мы можем использовать крылья меньшего размера, но если мы поступим таким образом, у нас будет немного меньше прижимной силы. Пока мы исходим из того, что некоторые специфические проблемы, с которыми мы столкнулись в Спа, не повлияют на нас здесь.
Мы думаем, что сможем получить лучшее рабочее окно, однако «Ред Булл» будет выглядеть очень хорошо, мы в этом не сомневаемся. Они быстры как на прямых, так и в поворотах, поэтому сейчас трудно сказать, где именно мы будем находиться по темпу», — приводит слова Шовлина Racingnews365.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
00:59
- 8 сентября 2022
-
23:43
-
23:04
-
22:57
-
21:51
-
21:05
-
20:57
-
20:44
-
19:03
-
18:48
-
17:58
-
17:34
-
17:25
-
16:53
-
16:29
-
16:04
-
15:43
-
15:12
-
15:09
-
14:51
-
14:17
-
13:55
-
13:38
-
13:03
-
12:36
-
12:32
-
11:02
-
10:00
-
09:44
-
00:52
-
00:44
- 7 сентября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:58
-
21:59
Партнерский контент