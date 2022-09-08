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Леклер: на бумаге Монца — не лучшая трасса для «Феррари»

Леклер: на бумаге Монца — не лучшая трасса для «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт в ближайший уикенд.

«Давайте будем честны, на бумаге Монца — не лучшая трасса для нас. «Ред Булл» очень сильны в этом сезоне, особенно на прямых, но с мотивацией, которую мы получим от тифози, надеюсь, мы сможем провести отличный уикенд.

Особенность Монцы в том, что когда вы туда приезжаете, то чувствуете очень слабое сцепление с дорогой из-за низкой прижимной силы. Это странное ощущение, но гонщикам всегда нравятся новые вызовы, и Монца — один из тех треков, где нужно адаптироваться. Это делает гонку ещё более захватывающей», — приводит слова Леклера Grandprix247.

Шарль Леклер на данный момент делит второе место в общем зачёте пилотов с Серхио Пересом. У них по 201 очку.

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