Леклер: на бумаге Монца — не лучшая трасса для «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт в ближайший уикенд.



«Давайте будем честны, на бумаге Монца — не лучшая трасса для нас. «Ред Булл» очень сильны в этом сезоне, особенно на прямых, но с мотивацией, которую мы получим от тифози, надеюсь, мы сможем провести отличный уикенд.



Особенность Монцы в том, что когда вы туда приезжаете, то чувствуете очень слабое сцепление с дорогой из-за низкой прижимной силы. Это странное ощущение, но гонщикам всегда нравятся новые вызовы, и Монца — один из тех треков, где нужно адаптироваться. Это делает гонку ещё более захватывающей», — приводит слова Леклера Grandprix247.



Шарль Леклер на данный момент делит второе место в общем зачёте пилотов с Серхио Пересом. У них по 201 очку.