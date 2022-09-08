«Феррари» представила специальные дизайны шлемов Леклера и Сайнса к Гран-при Италии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала в своих социальных сетях фотографии шлема, в котором пилоты Карлос Сайнс и Шарль Леклер выступят на Гран-при Италии. Гонка состоится в ближайшие выходные.
Шлем Сайнса:
Шлем Леклера:
Ранее итальянская команда также показала специальную форму и обновлённую ливрею болида.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию удалось оторваться от «Макларена» ещё на четыре балла, сейчас между ними уже 24 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 511 очков.
2. «Феррари» — 376.
3. «Мерседес» — 346.
4. «Альпин» — 125.
5. «Макларен» — 101.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 29.
9. «Астон Мартин» — 25.
10. «Уильямс» — 4.
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