У «Ред Булл» не хватило денег на днище для машины Серхио Переса

В минувший уик-энд на Гран-при Нидерландов на болидах пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса были разные днища.



По информации издания Autosport, причиной этому стал лимит бюджета на сезон, из-за которого у австрийской команды не хватило денег на новое днище для обеих машин.



На машине Макса Ферстаппена было днище старой версии, которое использовалось в начале сезона, а Переса перевели на другую спецификацию, которая была дешевле, но оказалась менее полезной. Из-за ограничений бюджета «Ред Булл» не планирует собирать ещё одно днище старой спецификации для машины Переса.



Ранее руководитель команды Кристиан Хорнер отмечал, что днище не является причиной отставания Переса от Ферстаппена.