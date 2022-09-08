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«Ред Булл» заинтересовался Хертой из-за недовольства своими воспитанниками

«Ред Булл» заинтересовался Хертой из-за недовольства своими воспитанниками
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В «Ред Булл» остались разочарованы выступлениями своих воспитанников в младших сериях Формулы в нынешнем сезоне. По информации Auto Motor und Sport, именно это стало причиной интереса к гонщику IndyCar Колтону Херте.

В австрийской команде недовольны Лиамом Лоусоном и Джеханом Дарувалой. Условием для того, чтобы один из гонщиков получил шанс в Формуле-1, была победа в чемпионате Формулы-2.

В связи с этим в «Ред Булл» обратили внимание на Колтона Херту. Американский гонщик рассматривается в качестве возможной замены Пьеру Гасли, который, в свою очередь, может перейти в «Альпин».

Проблема заключается в том, что у Херты не хватает очков в лицензии, чтобы выступать в Формуле-1, и он уже никак не доберёт нужное количество до конца сезона.

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