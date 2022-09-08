Босс «Астон Мартин» считает Лэнса Стролла сильно недооценённым гонщиком

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак выступил в защиту пилота команды Лэнса Стролла.
«Стролл на протяжении двух лет выступает с четырёхкратным чемпионом мира, и я думаю, что он хорошо справляется. На оценку пилотов сильно влияют их машины. Давайте посмотрим на Лэнса: у него никогда не было болида, на котором можно побеждать. Будь он у него, Стролл выигрывал бы поулы и поднимался на подиум. Часто гонщиков Формулы-1 судят только по их машинам.
Как команда мы хотим получать самых лучших пилотов, которых можем позволить. Подписание контракта с таким гонщиком, как Алонсо, показывает наши цели. Лэнс позитивно воспринял эту новость. Он видит, что мы стремимся к лучшему, так что нет никаких проблем», — приводит слова Крака Planet F1.
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