Норрис и Риккардо сделали временные тату с изображением друг друга. Фото

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо поучаствовали в командном флешмобе, сделав себе временные татуировки на разных частях тела с изображением друг друга. Фотографии с рисунками на теле были опубликованы в социальных сетях команды.
Норрис сделал себе тату с медоедом, символом Риккардо, на шее, а на тыльной стороне ладони Норрису сделали рисунок с «шуи» в исполнении Даниэля Риккардо.
Фото: twitter.com/McLarenF1
Фото: twitter.com/McLarenF1
Что касается Риккардо, то Дэн сделал себе временное тату с портретом Ландо Норриса, причём сразу в двух местах — на шее и на предплечье.
Фото: twitter.com/McLarenF1
Весь этот флешмоб посвящён годовщине победы Риккардо в Монце — на прошлогоднем Гран-при Италии, после которого генеральный директор команды Зак Браун сделал себе постоянную татуировку с изображением трассы и датой гонки, на которой «Макларен» оформил победный дубль. Примечательно, что этот дубль так и остался единственным для всех команд в прошлом сезоне.
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