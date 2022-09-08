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Норрис и Риккардо сделали временные тату с изображением друг друга. Фото

Норрис и Риккардо сделали временные тату с изображением друг друга. Фото
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Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо поучаствовали в командном флешмобе, сделав себе временные татуировки на разных частях тела с изображением друг друга. Фотографии с рисунками на теле были опубликованы в социальных сетях команды.

Норрис сделал себе тату с медоедом, символом Риккардо, на шее, а на тыльной стороне ладони Норрису сделали рисунок с «шуи» в исполнении Даниэля Риккардо.

Фото: twitter.com/McLarenF1

Фото: twitter.com/McLarenF1

Что касается Риккардо, то Дэн сделал себе временное тату с портретом Ландо Норриса, причём сразу в двух местах — на шее и на предплечье.

Фото: twitter.com/McLarenF1

Весь этот флешмоб посвящён годовщине победы Риккардо в Монце — на прошлогоднем Гран-при Италии, после которого генеральный директор команды Зак Браун сделал себе постоянную татуировку с изображением трассы и датой гонки, на которой «Макларен» оформил победный дубль. Примечательно, что этот дубль так и остался единственным для всех команд в прошлом сезоне.

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