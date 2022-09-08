Хэмилтон отреагировал на слухи о приглашении в «Мерседес» Риккардо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о том, что австралиец Даниэль Риккардо может стать резервистом немецкой команды в 2023 году.



«Дэн должен участвовать в гонках. Он слишком талантлив, чтобы быть вне игры. Он заслужил право быть среди нас. Конечно, если бы он был частью нашей команды, это было бы здорово, но роль третьего гонщика не имеет никакого значения. Если бы я решал, то он бы точно участвовал в гонках», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Daily Mail.



Даниэль Риккардо останется без команды по окончании сезона. Австралиец хотел бы продолжить выступать в Формуле-1, но пока неясно, найдётся ли команда, готовая его принять. Ранее он сам заявлял, что в настоящее время думает только о Формуле-1.



Ранее также сообщалось, что Риккардо не будет рассматриваться командой «Альпин» в качестве альтернативы для Пьера Гасли.

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