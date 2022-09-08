Хэмилтон: всегда буду с «Мерседесом», пока не умру

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
«Завершение карьеры? Посмотрите, сколько лет мы ходим вокруг да около этих историй с уходом на пенсию. Что касается меня, то я чувствую себя здоровее, чем когда-либо, поскольку я много работаю над этим. Я в форме. Мне нравится то, что я делаю, я не собираюсь завершать карьеру в ближайшее время.
Моей целью всегда было выступать в «Мерседесе», я подписал с ними контракт в 1997 году. Мне нравится, что у нас такое долгое сотрудничество. У нас есть много позитивных начинаний не только в спорте, но и за его пределами, думаю, нам предстоит многое сделать вместе. Я хочу быть частью этого.
Думаю, я всегда буду с «Мерседесом», пока не умру. Чувствую, что могу гоняться немного дольше, чем кажется, так что я собираюсь двигаться в этом направлении», — приводит слова Хэмилтона Crash.
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