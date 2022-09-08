Цунода предложил фанатам, верящим в намеренность его схода в Зандворте, пройти МРТ

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода ответил на обвинения в том, что он якобы специально остановился на трассе на Гран-при Нидерландов, чтобы помочь одержать победу Максу Ферстаппену.



«Забавно, что фанаты постоянно пытаются раздуть историю. Я сразу же почувствовал какую-то странность в задней части машины и сначала решил, что проблема в шине. Я получил указание от команды остановить машину в безопасном месте на обочине. Так что я просто остановился.



Однако команда сообщила мне, что не обнаружила никаких проблем. Вот почему мы снова поехали, поставили новые шины, однако проблема повторилась. Я сообщил команде о проблеме, и мне вновь сказали остановиться. Всё просто, с машиной была проблема, и она оказалась с дифференциалом.



Конечно, ситуация была путаной, но из этого устроили сумасшедшую историю. Мне нет смысла помогать «Ред Булл», у нас были хорошие шансы набрать очки.



Фанатам, которые это придумывают, стоит пройти МРТ, я хотел бы знать, как устроен их мозг и что с ним не так. «Ред Булл Рейсинг» и «Альфа Таури» — абсолютно разные команды. Мы в Италии, они в Великобритании. И мы соревнуемся на абсолютно разном уровне», — приводит слова Цуноды Motorsport.