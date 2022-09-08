Ферстаппен прокомментировал волну оскорблений в соцсетях в адрес стратега «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о комментариях в адрес стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц в социальных сетях.



«Такие вещи не должны происходить, потому что, во-первых, думать о чём-то подобном уже смешно — почему такое вообще, по-вашему, возможно в нашем виде спорта? Тот факт, что отдельные люди оказываются под волной ненависти, и вовсе за гранью моего понимания.



Я считаю Ханну Шмитц очень сильным человеком, она всегда знает, что делает. Мне не нужно её успокаивать, к тому же её не будет в этот уикенд. Но, когда я увижу её, может быть, мы это обсудим, однако, с другой стороны, мы не должны придавать этому большого значения — эти люди не заслуживают этого.



В соцсетях всё слишком открыто, любой человек может написать что захочет. Руководству тех компаний, которые за нами стоят, нужно активнее бороться с проявлениями ненависти. То, что они делают, — этого недостаточно. Нужно найти решение, ведь соцсети растут. Это отличный инструмент коммуникации, но некоторые люди излишне негативны. Надеюсь, что через несколько лет ситуация изменится», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.