Феттель рассказал, не жалеет ли он, что не перешёл в «Ред Булл» в 2021 году

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что не перешёл в «Ред Булл» в 2021 году.
«Я принял решение присоединиться к «Астон Мартин» до того, как было объявлено об уходе Алекса Албона, так что, думаю, я никогда не был даже близок к возвращению. Но, конечно, я близко знаком с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко.
У нас была короткая беседа, но ничего серьёзного. Если бы это был вариант, то мы бы конкретно поговорили об этом, но в итоге до этого так и не дошло. Конечно, пару месяцев спустя всегда можно обернуться назад и спросить: «А что если?», но я доволен сделанным выбором.
Я ждал, что мы будем более конкурентоспособными в прошлом году и в нынешнем сезоне, но это не так. Однако я доволен прогрессом команды и работой вместе с ними. Конечно, гоняться на тех позициях, что мы находимся сейчас, — не то, о чём я мечтал, но это был вызов, я принял его и постарался извлечь максимальную пользу», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.
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