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Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить мотор на машине Ферстаппена в Италии

Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить мотор на машине Ферстаппена в Италии
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Голландский гонщик Том Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить силовую установку на машине Макса Ферстаппена, чтобы он получил штраф именно на Гран-при Италии, а не на одном из следующих этапов сезона-2022.

«В Монце очень низкая прижимная сила, наименьшая во всём календаре Формулы-1. Там высокие скорости, трудно обгонять, однако со стратегией шин и машиной «Ред Булл» они всё равно будут в состоянии доехать до второго места.

Вот почему я считаю, что Ферстаппен получит там штраф на стартовой решётке. Для этого всегда нужно подходящее место. Вы не можете этого сделать ни в Японии, ни в Сингапуре», — приводит слова Коронела RacingNews.

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