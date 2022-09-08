Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить мотор на машине Ферстаппена в Италии

Голландский гонщик Том Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить силовую установку на машине Макса Ферстаппена, чтобы он получил штраф именно на Гран-при Италии, а не на одном из следующих этапов сезона-2022.



«В Монце очень низкая прижимная сила, наименьшая во всём календаре Формулы-1. Там высокие скорости, трудно обгонять, однако со стратегией шин и машиной «Ред Булл» они всё равно будут в состоянии доехать до второго места.



Вот почему я считаю, что Ферстаппен получит там штраф на стартовой решётке. Для этого всегда нужно подходящее место. Вы не можете этого сделать ни в Японии, ни в Сингапуре», — приводит слова Коронела RacingNews.